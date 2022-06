S. Baldini, allenatore Palermo: “La squadra è della città, non del presidente o di chi ci lavora”

A Radio Marte, è intervenuto l’allenatore del Palermo, Silvio Baldini: “Spalletti? Non può uno che fa questo mestiere dire che un altro allenatore ha sbagliato. Conosco molto bene Luciano, persona di grandi valori e che ha dimostrato di saper fare questo lavoro, è stato lui a creare la situazione di poter vincere lo scudetto. Mi chiedo: Spalletti in cosa ha sbagliato? Ad aver regalato un sogno? Criticare qualcuno solo perché non ci è riuscito è sbagliato. La squadra è della città, non del presidente o di chi ci lavora.”

Fonte: Radio Marte