S. Baldini, allenatore Palermo: “Ho sperato lo vincesse. Entusiasmo unico al SUD”

A Radio Marte, è intervenuto l’allenatore del Palermo, Silvio Baldini: “Da amante del calcio ho sperato che lo scudetto lo vincesse il Napoli, per una questione di entusiasmo che c’è solo al Sud. Il calcio, con una vittoria, può portare tantissimi fattori. Di chi arriverà come presidente non mi interessa, a me interessa solo la squadra e il mio lavoro. Non voglio che mi rompano le scatole perché per me il lavoro è una missione. A me interessa arrivare al cuore dei giocatori”.

Fonte: Radio Marte