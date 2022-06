Petagna con la valigia: la Samp chiederà il prestito a De Laurentiis

E’ stato impiegato poco quest’ anno, Andrea Petagna, di conseguenza ha le valigie pronte. In più, il calcio mercato, è per quelli tenaci. Tenaci come la Sampdoria. Infatti, la squadra blucerchiata, vuole riprovarci. Sulle pagine de La Repubblica si legge che il club ligure, dopo averci provato nella passata sessione di mercato, non desista dal volere portare l’attaccante azzurro a Genova. Lo scorso anno Petagna fu a un passo, poi l’ex Spal convinse Spalletti con una prestazione ed una rete pesante contro il Genoa, e ciò determinò la sua permanenza al Napoli. Nonostante ciò, il giocatore ha avuto poco spazio, motivo per cui la cessione rappresenta qualcosa di più di una possibilità. L’affare con i blucerchiati, tuttavia, si presenta complicato: la Samp proporrà a De Laurentiis il prestito con riscatto, ma il club azzurro preferirebbe l’addio a titolo definitivo.