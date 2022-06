Per Olivera, è stata scongiurata la “maledizione” del terzino sinistro

Dopo il contrasto al minuto 35 durante Uruguay-Panama e le lacrime nell’uscita in barella, avevano fatto spaventare non solo i sudamericani, ma soprattutto i tifosi e il calcio Napoli. Per fortuna è lo stesso giocatore che ha rassicurato tutti con il pollice verso l’alto e soprattutto il comunicato dell’Uruguay. Si tratta, come conferma il Corriere dello Sport, di distorsione muscolare, dove per fortuna non sono interessati i legamenti. Questo significa che dovrà star fermo una trentina di giorni, riposo e riabilitazione. Spalletti potrà quindi avere per il ritiro il terzino sinistro ex Getafe per il ritiro di Dimaro-Folgarida. La maledizione della zona mancina che in passato aveva colpito Zuniga e Ghoulam, non riguarderà il calciatore sudamericano.

La Redazione