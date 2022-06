Ostigard a parte, due profili monitorati se Koulibaly partisse subito

Ostigard come quarto centrale e in futuro erede di Koulibaly, se non dovessero arrivare offerte per Kalidou, ma se il senegalese dovesse partire subito, non mancano altre soluzioni complementari. Su La Gazzetta dello Sport si legge: “I profili identificati sono quelli dell’argentino Marcos Senesi, 25 anni, difensore del Feyenoord e già nel giro della nazionale argentina. De Laurentiis e i suoi collaboratori lo seguono già da un anno e mezzo ritenendolo l’ideale sostituto del senegalese. Ma non sarà semplice arrivarci perché sull’argentino c’è anche la Roma e diversi club europei. Altro profilo molto seguito è quello del coreano del Fenerbahce, Min-jae Kim“.