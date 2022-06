NATIONS LEAGUE – Germania-Italia 5-2, pesante disfatta degli azzurri. Solo un tempo per Politano

Questa sera a al “Borussia Park” di Mönchengladbach si è giocata la sfida di Nations League tra la Germania e l’Italia. L’inizio è per gli azzurri che sfiorano il gol con Raspadori, ma sul cross di Politano, il giocatore del Sassuolo, in spaccata calcia debole. I padroni di casa però al primo affondo passano con Kimmick che sul cross di Raum tutto solo batte Donnarumma. La partita cambia, i tedeschi attaccano e sfiorano ancora la rete, stavolta con Werner parata del portiere azzurro. Nel recupero arriva la raddoppio della squadra di Flick per il fallo di Bastoni e dal dischetto non sbaglia Gundogan. La ripresa, se si esclude il tiro di Cristante non cambia il volto della partita. Arriva il tris dei padroni di casa con Muller, difesa ospite davvero mal messa. Poi sale in cattedra Werner. Prima segna su cross di Gnabri e poi su errore di Donnarumma non sbaglia per il 5-0. Nel finale cala la Germania e l’Italia segna due reti. Prima con Gnonto a porta vuota, primo gol in maglia azzurra per il classe 2003 dello Zurigo, e poi Bastoni di testa su corner di Dimarco. Pesante sconfitta e almeno tre passi indietro, dove con molti giovani ancora la strada da fare è ancora lunga da fare. Matteo Politano ha giocato solo 44 minuti.

GERMANIA-ITALIA 5-2 10′ Kimmich (G), 48′ rig. Gundogan (G), 50′ Mueller, 68′ e 69′ Werner (G), 77′ Gnonto (I), 94′ Bastoni (I) GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Sule (88′ Tah), Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan (88′ Stach); Hofmann (63′ Gnabry), Muller (75′ Musiala), Sanè; Werner (75′ Nmecha). Ct. Flick.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 4,5; Calabria 4,5, Mancini 4,5, Bastoni 5, Spinazzola 5 (65′ Dimarco 5,5); Frattesi 4,5 (46′ Scalvini 5), Cristante 4,5, Barella 4,5; Politano 5,5 (44′ Luis Felipe 4,5), Raspadori 4,5 (46′ Caprari 5), Gnonto 5,5. Ct Mancini 4,5 Ammoniti: Rudiger, Sané La Redazione