Napoli-Deulofeu, scendono in campo AdL e patron Pozzo

Nel mercato quando scendono in campo i presidenti, in questo caso anche amici, come De Laurentiis e patron Pozzo, ovvero Napoli e Udinese, significa che la trattativa è nella fase decisiva. Si tratta di Deulofeu che già ha da tempo l’accordo con il club azzurro su durata del contratto e ingaggio. Come riporta l’edizione odierna del CdS, ogni giorno è quello giusto per chiudere la trattativa e si limeranno i dettagli. L’ex esterno di Milan, Barcellona e Watford sarebbe l’erede di Mertens, ma può ricoprire diversi ruoli, il classico jolly insomma e che sarebbe l’ideale per mister Spalletti.

La Redazione