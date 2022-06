M. Grillo (Ag. Fifa): “Kvara ha doti che tutte le squadra vorrebbero”

A Radio Marte, nel corso di “Marte Sport Live”, è intervenuto Massimo Grillo, agente FIFA.

“Gestire le situazioni di Fabian e Koulibaly non è facile, anche se il Napoli ha dimostrato di saper gestire certe cose. Il Napoli ha le idee molto chiare, secondo me ci saranno risvolti positivi. Kvaratskhelia ha grande fantasia, supera l’uomo e ha le caratteristiche di un giocatore di cui ogni squadra ha bisogno. Mertens ha colpito il cuore dei napoletani, però se c’è la necessità o l’opportunità di doverlo sostituire Deulofeu è una grande alternativa. Il Napoli deve puntare su Gaetano. Non lo vedo a fare il mediano ma in un ruolo offensivo come la mezz’ala”.