Giuntoli smussa gli angoli: sarà Ostigard l’erede di Koulibaly

Nelle idee del Napoli, Leo Ostigard, scelto come quarto centrale, sarà tra un anno l’erede di Koulibaly. Al momento non ci sono novità sul futuro del senegalese che, comunque, potrebbe restare a Napoli per un’altra stagione. Della trattativa con Ostigard scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport: “Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta cercando di smussare la differenza richiesta dal Brighton: 6 milioni più bonus. Il Napoli offre 4 più 1, anche perché il difensore ha solo un anno di contratto. Per il Napoli sarà il quarto centrale e nella speranza dei dirigenti ci si augura di poter far crescere negli anni tecnicamente un nuovo “muro” difensivo”.