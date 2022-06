(Formazione) Germania-Italia, per i tedeschi in attacco Havertz. Politano dal primo minuto

Questa sera a Mönchengladbach si giocherà per la quarta giornata la sfida tra la Germania e l’Italia. All’andata il match è finito in parità con le reti di Pellegrini e pareggio di Kimmick. Per i tedeschi, c’è l’occasione per migliorare una classifica che al momento dice solo tre punti, mentre gli azzurri primi a 5 punti. Il c.t. Flick rispetto al match di Bologna punterà su Havertz in attacco, mentre in difesa il neo del Real Madrid Rudiger con Sule. Per Mancini invece l’attacco sarà composto da Politano, Raspadori e Gnonto

Fonte: CdS