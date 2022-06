Dries Mertens: “Il Napoli perchè ha atteso tanto? Ora sceglierò il club migliore”

Questa sera si giocherà la quarta gara valevole per la Nations League tra la Polonia e il Belgio, dove i padroni di casa cercheranno di riscattare il pesante 6-1 della settimana scorsa. Dal ritiro della nazionale fiamminga è intervenuto Dries Mertens, dove ha parlato principalmente del suo futuro. Ad oggi con il Napoli c’è enorme distanza, dove la richiesta di oltre 4 milioni, più una serie di bonus e commissioni da dare agli agenti, non è piaciuta a De Laurentiis. Ecco le parole del record-man del club azzurro. .«Il mio futuro? Voglio fare la scelta giusta. Voglio trovare un bel club. Comunque, sono sereno. Sono tranquillo, ma penso molto alla mia scelta. Pensavo di restare… E invece è strano che abbiano aspettato così tanto: in merito al rinnovo non ho ancora sentito nessuno. Spero di farvi sapere nei prossimi giorni o settimane». Ora c’è da scegliere tra il Valencia dell0ex Gattuso, il Botafogo, l’O.M. e il Monaco in Ligue 1 e la Lazio. I suoi legali lo hanno proposto alla Roma ma non ne è convinto Mourinho