Demme si avvicina a Gattuso: la trattativa si può fare

In molti sono scontenti, in molti hanno chiesto la cessione, in molti piacciono a Gattuso. Uno di questi è Diego Demme, centrocampista che ha da poco cambiato agente e che attraverso il quale ha chiesto di partire: vuole provare una nuova esperienza, a Napoli non ha più spazio, quest’ ultimo anno lo ha vissuto da comprimario e si sta guardando attorno. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, parlando dell’ apprezzamento che ha per l’ex Lipsia il neo allenatore del Valencia, scrive che ogni giorno potrebbe essere quello buono per la chiusura dell’operazione.