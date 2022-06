Dalla tribù azzurra degli scontenti si tira fuori il solo Zielinski

“Nel Napoli c’è una «tribù degli scontenti»: per motivi diversi sono tanti a mettere in bilico il proprio futuro. Tribù capitanata da Mertens, che dalla Nazionale ha rotto il silenzio”. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno in merito alla situazione che si è venuta a creare nel club azzurro.

“In buona sostanza il contratto di Mertens scadrà tra poco più di due settimane (il 30 giugno) e l’addio a questo puto sarà inevitabile. Anche Ospina ha il contratto in scadenza e all’orizzonte non c’è il rinnovo. Il Real Madrid sembra voler puntare su Lunin come vice Cortouis, il Napoli attende la decisione di Ospina ma sta lavorando con la consapevolezza che il colombiano difficilmente prolungherà il contratto. Il rinnovo di Meret e l’arrivo di un vice esperto (potrebbe essere Sirigu) rappresentano la strada per sostituire Il Patron. Ci sono poi Koulibaly, con il contratto in scadenza a giugno 2023 e le sirene del Barcellona, Fabian Ruiz, Politano, deluso per la gestione di Spalletti nella parte finale della stagione. Una tribù degli scontenti dunque abbastanza ampia da cui però si è tirato fuori Zielinski, nonostante il calo nella seconda parte della stagione potesse dar adito all’idea di ricercare nuove esperienze”.