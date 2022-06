Dal social Koulibaly difende Napoli  dalle accuse di razzismo  

Koulibaly difende Napoli. Un paio di giorni fa è circolato un commento su presunti episodi razzisti subiti in città da Kalidou, ma lui stesso ha sgomberato il campo da qualsiasi dubbio postando una storia Instagram molto eloquente: un’immagine dei tifosi azzurri con la sua maschera sul volto e in calce la scritta, “Napoli, città antirazzista”, su uno sfondo blu. Per la cronaca: lo scatto risale al 29 dicembre 2018 e si riferisce alla manifestazione in suo onore andata in scena prima della partita con il Bologna allo stadio San Paolo – oggi Maradona -, dopo gli insulti razzisti subiti dal giocatore nel turno precedente a San Siro con l’Inter (fu anche espulso e squalificato per due giornate). Una risposta che rinsalda il legame e l’amore tra la città e il capitano. Di recente, tra l’altro, Koulibaly aveva dichiarato a Onze Mondial: «Sapete perché mi piace Napoli? Perché la gente è tollerante. Mi amano e li amo anche io».

Fonte: F. Mandarini (Cds)