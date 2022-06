Ceccarini (Esp. mercato): “Ounas e Politano aprono la porta a Deulofeu”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista

“Dries Mertens è sicuramente il miglior marcatore del Napoli e ha sempre dimostrato di essere uomo dallo spiccato senso del gol in tutte le sue annate in maglia azzurra. Ha cominciato l’avventura con il Napoli come esterno e poi con Maurizio Sarri ha trovato il suo ruolo ideale. Non bisogna paragonare Mertens e Gerard Deulofeu, ma si apre certamente un nuovo capitolo, questo è evidente.

Se esce uno tra Adam Ounas e Matteo Politano potrebbe comunque arrivare Deulofeu. Sono comunque due giocatori diversi. Deulofeuè l’obiettivo azzurro se dovesse uscire qualche esterno, mentre se Fabian lascia la causa partenopea arriva Barak. L’offerta per Politano? adesso ancora non è arrivata – specifica Ceccarini – ma c’è movimento, soprattutto da parte del Valencia di Gennaro Gattuso. Se non ci sono i presupposti non è detto che parta, a quel punto partirebbe Adam Ounas. L’esterno ha comunque il desiderio di avere più spazio dopo l’ultima annata in cui non ha giocato tantissimo”.

