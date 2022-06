CALCIOMERCATO – Potrebbe scattare il piano B per sostituire Koulibaly. Valutati due profili

CALCIOMERCATO – Ostigard è sempre più vicino al Napoli e l’idea del club azzurro è quella di farlo crescere come quarto centrale alle spalle di Koulibaly. Se invece il senegalese in estate porterà una proposta importante e sarà ceduto, ecco che in casa Napoli scatterà il piano B per sostituire il centrale con un pari ruolo esperto a livello internazionale. In questo senso i profili identificati sono quelli dell’argentino Senesi, 25 anni, del Feyenoord e già nel giro della nazionale argentina. De Laurentiis e i suoi collaboratori lo seguono già da un anno e mezzo ritenendolo l’ideale sostituto del senegalese. Ma non sarà semplice arrivarci perché sull’argentino c’è anche la Roma e diversi club europei. Altro profilo molto seguito è quello del coreano del Fenerbahce, Min-jae Kim. Il Napoli anche in questo caso lo segue già dall’estate scorsa e i report degli osservatori sono ottimi. Bisogna capire che margini di trattativa ci saranno coi turchi. Parliamo in entrambi i casi di valutazioni fra i 15 e i 20 milioni di cartellino. Un’altra ipotesi è quella di Casale cresciuto nel Verona.

Premi qui per seguire altre notizie e di calciomercato

Fonte: tuttomercatoweb.com