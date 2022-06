Blue Devils Marano ad Avezzano: “Un’ aggressione inqualificabile”

Insultati, picchiati, oltraggiati in quella che è diventata una trappola più che una partita valida per le fasi finali nazionali Under 15 dilettanti. La denuncia è della Blue Devils Marano, il teatro di gara il campo di Avezzano dove la formazione napoletana ha vinto 1-0 staccando il pass per le semifinali nazionali del campionato di categoria dilettanti. «Un ambiente ostile sin dall’inizio complice una terna arbitrale tutta abruzzese – racconta il presidente Luigi Santoro – Dopo 10′ un loro giocatore ha rifilato una ginocchiata al nostro Cauteruccio costretto ad uscire. Successivamente falli e cattiverie nei confronti dei nostri difensori mai sanzionate». In 250 sugli spalti. «Lavali col fuoco era la frase più gentile. Sti napoletani di m… quella ricorrente. Una partita di ragazzini giocata in questo clima. E al termine è successo di tutto. Un video testimonia di un’aggressione alle spalle di un nostro dirigente. Atteggiamenti inqualificabili. Solo l’intervento dei carabinieri ha riportato la calma tra finti tifosi che ci aggredivano verbalmente e non solo. Abbiamo denunciato tutto. Ad Avezzano devono sapere che il loro comportamento è stato inqualificabile. E per una partita di ragazzini». Resta la soddisfazione di una semifinale raggiunta. «Siamo nelle prime sei e mercoledì affronteremo a Roma Vigor Perconti e Calcio Sicilia per un posto in finale».

Il Mattino