Bargiggia su Deulofeu: “Sembra che non sia così vicino: ecco perchè”

Il giornalista ed esperto di mercato, Paolo Bargiggia, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio, in merito al forte interessamento del Napoli per Deulofeu, che però non sembra tanto concretizzarsi.

Il Napoli è in pressing su Deulofeu, ma pare non sia così vicino: la società ha raggiunto l’accordo con lo spagnolo, ma come procedere la trattativa con l’Udinese? “Deulofeu sembra che non sia così vicino: in realtà non c’è una trattativa cocreta con l’Udinese, nonostante l’accordo di massimo di 2 milioni raggiunto con il giocatore. Non c’è nessuna trattativa in corso con l’Udinese, anche perché la filosofia di De Laurentiis è chiara: entrambe

Deulofeu solo se dovesse essere ceduto uno tra Politano e Ounas. Non basterà neppure l’uscita di Mertens per ingaggiare l’ex Milan”.