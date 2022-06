Bargiggia: “Ospina fuori dai giochi, non ci sono possibilità di rinnovo”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio, soffermandosi in particolare sul mercato del Napoli, e relativi rinnovi. “In casa Napoli è stato risolto il rebus portiere: Ospina è pronto all’addio, sarà Meret il titolare, giusto? “Avevamo già anticipato che il Napoli si era ormai convinto a mollare Ospina, poiché il colombiano non ha risposto all’offerta effettuata da De Laurentiis. David è ormai fuori dai giochi, attualmente non ci sono possibilità che possa rinnovare, escludendo eventuali colpi di scena.