Bargiggia: “Napoli, avviati contatti con Meret per il rinnovo. Cifre e durata del contratto”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Footballa Club” su 1 Station Radio, in merito alla situazione del Napoli, tra addii e rinnovi. “Da qualche giorno la società ha avviato i contatti con Meret per il rinnovo ed offriranno al portiere un contratto da quattro anni con un’opzione per il quinto. Ad Alex sarà offerto un aumento dell’ingaggio a 1,5 milione di euro, più alcuni bonus. Per chiudere questo tema, non confermo al 100% l’assenza di Ospina dai radar del Napoli”.

Qualora il colombiano dovesse prendere in considerazione l’idea di rinnovare con il Napoli, quale sarebbe la risposta della società? “ Credo che il Napoli abbia già deciso di non proseguire con l’ex Arsenal, la società non avrebbe gradito la condotta del calciatore e preferirebbe puntare su Meret”. Per quanto concerne il portiere italiano, è giusto confermarlo ed offrirgli un ritocco dell’ingaggio? “Onestamente non saprei, bisogna verificare anche l’effettiva offerta effettuata dalla società ad Ospina. Il Napoli, tuttavia, è sempre stato coerente dal punto di vista di Meret, perché il club considera questo calciatore allo stesso livello degli estremi difensori di Serie A, eccetto Maignan del Milan. La società crede fermamente nelle qualità tecniche del giocatore”