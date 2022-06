Bargiggia: “Il Napoli crede di avere già in squadra l’erede di Mertens: Petagna”

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, parlando a “1 Football Club” su 1 Station Radio, si è espresso in merito alla situazione Mertens-Napoli, aggiornata alle ultime dichiarazioni del belga.

C’è un nome in casa Napoli per sostituire Mertens? “ Non c’è un nome preciso, il Napoli non è ancora alla ricerca di un eventuale sostituto. La società, tuttavia, ritiene di avere già in squadra il possibile erede: Andrea Petagna”.