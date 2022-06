Zielinski e la voglia forte di Napoli: “messaggio” per alcuni compagni

Allora stare a Napoli e lavorare con Spalletti non è così brutto. Piotr Zielinski è stato tra i più deludenti nella seconda fase della stagione azzurra, dopo la rete a Barcellona in Europa League è finito praticamente in tunnel. Eppure, non soltanto per ragioni contrattuali (il suo impegno con De Laurentiis scade nel 2024, clausola rescissoria da 100 milioni), è tutt’altro che intenzionato ad allontanarsi. Dopo aver segnato con la Polonia in Nations League, Piotr ha spiegato: «Ho un contratto importante con il club, durerà ancora altri due anni e a Napoli mi trovo bene. Non è mai uscita dalla mia bocca la volontà di lasciare il club. È vero, ho avuto un periodo di difficoltà nella seconda parte della stagione, ma ciò non metterà fine alle mie stagioni in azzurro. Voglio continuare a Napoli perché è una grande squadra». E queste parole saranno un motivo di conforto per De Laurentiis e Spalletti, oltre che un messaggio a chi ha annunciato attraverso il proprio procuratore l’intenzione di cambiare squadra perché poco utilizzato (Demme e Politano) o di restare fino alla scadenza del contratto nel 2023 non accettando la proposta di rinnovo (Fabian, laddove Koulibaly ha per ora soltanto auspicato che in tempi brevi si possa fare chiarezza). Zielinski ha avuto anche l’onestà di ammettere di avere deluso nella seconda fase della stagione, quando ha accettato l’impiego part time senza fare polemiche. È evidente che lui ha saputo cogliere quanto siano importanti il gruppo e le scelte dell’allenatore, avrà dunque altissime motivazioni quando comincerà il ritiro in Val di Sole. Ed è questo l’atteggiamento giusto, lontano dai messaggi più o meno espliciti affidati ai procuratori. F, De Luca (Il Mattino)