Zerbin, Gaetano, Kvaratskhelia: è il Napoli del nuovo corso

Il nuovo corso può chiamarsi Zerbin, Gaetano ma anche Kvaratskhelia. Un’ età media che si abbassa e non di poco. Per i più grandi, tipo Mertens siamo ancora in un vicolo cieco. Sembra diventare difficile la negoziazione. Pel l’altro esponente del nuovo corso, Olivera, piccola distorsione senza interessamento a legamenti e menisco (per fortuna) e in due o tre settimane avrà messo tutto alle spalle e sarà pronto per il ritiro di Dimaro. Sono state le lacrime del calciatore, all’uscita dal campo, a far temere conseguenze più gravi ed un po’ ha contribuito quella che da queste parti è vista come “la maledizione” della fascia sinistra…e il suo terzino. Olivera ieri ha lasciato il ritiro della sua nazionale per iniziare già la riabilitazione.

