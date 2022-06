[Video] AFRICAN NATIONS CUP – Sao Tome and Principe-Nigeria 0-2, gol e assist per Osimhen

Questo pomeriggio si sta giocando la sfida valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa tra i padroni di casa del Sao Tome and Principe e la Nigeria. Gli ospiti conducono per 0-2, dove il protagonista è Victor Osimhen. La punta del Napoli sblocca il match al minuto 9 con il colpo di testa e poi fornisce l’assist per lo 0-2 realizzato da Simon.

La Redazione