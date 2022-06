UFFICIALE – Fabio Melillo lascia l’A.s. Roma ma con il terzo scudetto Primavera

Ieri pomeriggio a Tirrenia si è giocata la finale scudetto Primavera tra l’A.s. Roma e la Juventus. Successo arrivato nella ripresa da parte delle giallorosse per 0-2 ed è quindi terzo scudetto di fila. A fine gara le parole di mister Fabio Melillo che non sarà più il tecnico delle capitoline e probabilmente la sua destinazione sarà quasi certamente la Ternana che ha da pochi giorni acquisito il titolo sportivo del Pink Sport Bari: “Concludere questo percorso con la Roma con un altro Scudetto è il degno coronamento di quanto fatto in questi anni”.

