Radio KK Napoli – Il Napoli ha deciso di puntare su Meret

Il Napoli sembra aver deciso sull’estremo difensore per la prossima stagione calcistica, è Alex Meret, questo è quanto è stato riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSCN. Il club partenopeo ha intenzione di rinnovare al portiere classe ’97, che è in scadenza il prossimo anno. Quindi per la prossima stagione, sempre stando a quanto riportato dalla radio, il portiere titolare sarà Meret, con Sirigu come alternativa.