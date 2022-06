PLAY-OFF SERIE C – Palermo-Padova 1-0, i rosanero conquistano la B. Super partita di Donnarumma senior

Ieri sera al “R. Barbera”, presenti 35 mila spettatori, il Palermo doveva completare l’opera contro il Padova, dopo il successo dell’andata. I rosanero di mister Silvio Baldini, partono subito aggressivi e sfiorano il gol con Brunori, ottima parata in angolo di Donnarumma, fratello maggiore del portiere ex Milan ora al Psg. La svolta arriva a metà primo tempo su calcio di rigore per il mani di Pellagatti. Dal dischetto il ragazzo italo-brasiliano (Brunori), mostra freddezza. Gli ospiti ci provano con Jelenic, blocca Massolo. Ad inizio ripresa la squadra veneta resta in dieci per una brutta testata di Ronaldo su Giron. A salire in cattedra è Antonio Donnarumma che compie due grandi parate. La prima su Luperini e poi su Soleri. Il Padova ha solo una palla gol, con Saber, ma spreca tutto solo di testa. Nel recupero i biancorossi restano in nove per il doppio giallo ai danni di Pellagatti. Al triplice fischio la festa dei tifosi rosanero che tornano dopo tre anni in serie B e per Brunori, autore di 29 reti, anche di recente la gioia di essersi sposato, in attesa di future richieste di mercato.

PALERMO-PADOVA 1-0