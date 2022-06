Per Ostigard continuano i contatti telefonici con il Regno Unito

Il Napoli è sempre alla ricerca del quarto centrale per completare il reparto e dare a Spalletti il giocatore forte sul piano fisico e tecnico. Il nome messo nei radar è Leo Ostigard. L’ex del Genoa, si è messo in evidenza con la nazionale norvegese con ottime prestazioni in Nations League. Forza fisica e buona tecnica sono i suoi punti di forza, sulla continuità ci si può lavorare, ma le basi ci sono. Per chiudere la trattativa serve trovare l’intesa con il Brighton e su questo aspetto, come riporta il CdS, ci sono ancora i contatti tra i due club al telefono per sbloccare la trattativa. C’è ancora distanza economica, però il Napoli ha il sì del giocatore, buona base, ma ora serve chiudere per dare a Spalletti un giocatore pronto all’evenienza.

La Redazione