Pagni, DS: “Koulibaly resta, Bremer tra i top europei. Zielinski, l’attesa è finita”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, direttore sportivo, che ha parlato del futuro di Koulibaly e l’interesse delper Bremer : “resta a Napoli, al 90%, se il club azzurro vuole vincere lo scudetto non può pensare di perderlo.è uno tra i difensori più forti in, ma non mi strapperei i capelli se non volesse venire a. Per vincere lo scudetto, una squadra deve avere tre centrali difensivi allo stesso livello, per questo aspettiamo e vediamo come si evolve il mercato.ha capito che non c’è più l’egemonia di una sola squadra per lo scudetto. Lo step ildeve farlo nella mentalità e su questo bisogna lavorare“. Poi,ha fatto il punto su altre questioni spinose in casa, come il futuro di Zielinski (“Ha grandi potenzialità, ma non si può aspettare un giocatore del genere per sempre:“), di(“Senzae senza Mertens , se andasse via, prenderei un solo giocatore,“) e la questione del portiere: “Alè mancata quella mentalità di acciaio per vincere lo scudetto, ma bisogna fare chiarezza anche in porta. Non credo nell’alternanza: ildeve avere il portierone titolare”.