Oliveira può essere una buona occasione di mercato, ed il Napoli può approfittarne

Sergio Oliveira, centrocampista di proprietà del Porto, potrebbe essere una buona occasione per il prossimo mercato estivo, come scrive ilmattino.it. “Anche gli occhi del Napoli su Sergio Oliveira, il centrocampista portoghese del Porto che può trasformarsi in una delle occasioni di mercato di questa estate. Secondo A Bola, infatti, gli azzurri di Spalletti avrebbero chiesto informazioni al club biancoblu sul futuro del centrocampista, così come il nuovo Valencia di Gennaro Gattuso. Entrambi i club però partono dalle retrovie, visto che il canale di preferenza del Porto e del calciatore è sempre rappresentato dalla Roma. Nella capitale Oliveira ha giocato mesi importanti, conoscendo la Serie A e facendosi apprezzare da Mourinho fino alla vittoria della Conference League. Il Porto vuole cederlo ma se l’accordo con i giallorossi non è ancora arrivato è per la cifra richiesta, intorno ai 15 milioni, che non convince nessuno dei club interessati. Oliveira, classe 1992, ha giocato 14 partite nell’ultima Serie A segnando anche 2 gol.