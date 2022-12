Oggi al “CHIOVATO DI BACOLI” Il quadrangolare per il decennale della promozione del Napoli Femminile in serie A

Ci siamo! Il giorno tanto atteso per celebrare il calcio femminile partenopeo è giunto. Le squadre ci sono, i tecnici pure, il campo della contesa è in una cornice meravigliosa, il pubblico non vede l’ora di partecipare a questo evento, manca solo la palla al centro. E il fischio dell’arbitro che lunedì prossimo sancirà l’inizio del quadrangolare dal titolo “La storia siamo noi” che celebrerà i dieci anni dalla promozione del Napoli Femminile in serie A e che sarà dedicato al compianto Fulvio Gais, storico appassionato pigmalione di numerosi talenti trovati in questi anni tra Napoli e provincia. Dunque quattro squadre che si sfideranno a partire dalle 18,30 lunedì prossimo al Chiovato di Bacoli. Ma il programma si aprirà un’ora prima con un’esibizione delle bambine della Scuola Calcio Pro Calcio Donne.

Factory della Comunicazione

In campo si vedranno formazioni che racchiudono il meglio di quella scalata fantastica dalla serie C alla massima serie e in panchina i tecnici che le hanno accompagnate nella loro militanza azzurra. A organizzare la manifestazione il gruppo storico del Napoli Femminile con in testa lo storico direttore generale Italo Palmieri, affiancato dall’avvocato Riccardo Guarino, ex presidente della società e dal fido segretario Lello Riccio. Sarà bello rivedere volti noti e meno noti di questa meravigliosa scalata. Tra gli invitati lo storico presidente Lello Carlino e il presidente onorario Luciano Cimmino.

Speaker ufficiale della manifestazione Daniele Decibel Bellini, ma ha assicurato la sua presenza anche la bravissima cantante Monica Sarnelli.

La serata si concluderà ai Fondi di Baia con una grande festa e la consegna della Coppa Gais e di medaglie a tutte le partecipanti con la disco night che proseguirà fino all’alba.

Per la diretta dell’evento calcistico segui ilnapolionline.com CLICCA QUI

Napoli, 11 giugno 2022 L’ufficio stampa