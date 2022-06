Nel pieno del mercato, Zielinski se ne tira fuori

Zielinski fa una cosa rara di questi tempi di vorticose tentazioni: si tira fuori dal mercato. Da solo. Quasi ne avverte l’esigenza: «Io a Napoli sto bene, non ho mai detto a nessuno di voler andare via. Ho altri due anni e non vedo l’ora di ricominciare». Il polacco è l’ultimo ad aver rinnovato con una clausola rescissoria da oltre 100 milioni di euro. Nonostante il finale di stagione in ombra, con il crollo da fine febbraio in poi e l’inesorabile scivolamento in panchina, Zielinski è stato straordinario protagonista di alcune notti memorabili, come quella di San Siro con la vittoria alla vigilia di Natale con il Milan. Chiaro, è la continuità quella che è mancata, ma con Spalletti il rapporto è stato sempre lineare.

