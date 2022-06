Nations League, Kazakistan-Slovacchia: solo panchina per Lobotka

Kazakistan e Slovacchia si affrontano per la 4^ giornata di Nations League: l’incontro potrebbe decretare una nuova capolista per il gruppo 3 della Lega C. La Slovacchia, a -1 dal Kazakistan, vuole i tre punti per chiudere questa prima tornata di Nations League al meglio, ma il Kazakistan non vuole essere da meno e spera di aumentare la distanza con la diretta rivale. Non sarà della partita dal 1′ il napoletano Lobotka: solo panchina per lui.

Kazakistan (5-4-1): Shatsky; Gabyshev, Maily, Marochkin, Alip, Dosmagambetov; Astanov, Darabayev, Tagybergen, Vorogovskiy; Aymbetov.

Slovacchia (4-4-2): Rodak; Pekarik, Gyomber, Valjent, Chvatal; Kucka, Hrosovsky, Bero, Haraslin; Rusnak, Duda.