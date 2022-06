Napoli-Olivera, trattativa che è iniziata da lontano

In casa Napoli si può praticamente tirare un sospiro di sollievo per Mathias Olivera. Il contrasto che ha subito il terzino sinistro ex Getafe, in Uruguay-Panama, per la dinamica, poteva portare a nuovi problemi sulla corsia mancina, con interessi dei legamenti. Per fortuna nulla di tutto ciò, massimo uno stop di 30 giorni e poi potrà allenarsi con la squadra. Il club azzurro, come riporta il CdS, lo ha trattato per sei mesi, ovvero da Gennaio, dove la trattativa ha avuto i suoi alti e bassi. Da tempo co il giocatore sudamericano l’accordo c’era, mancava solo l’intesa con il Getafe. Il presidente della società iberica ha chiesto 20 milioni per la clausola rescissoria, fino a scendere a 15. Ora i partenopei attendono che il giocatore inizi la riabilitazione, per poi averlo al top per il ritiro di Dimaro-Folgarida, perciò pericolo scampato.

La Redazione