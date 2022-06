Mourinho-Mertens, il portoghese non è convinto in un aspetto

Il valore tecnico di Dries Mertens non si discute, i 148 gol con il Napoli sono lì a dimostrarlo, così come i colpi e le giocate tecniche, ma ad oggi non ha la certezza del suo futuro. La richiesta dei suoi legali, tra ingaggi, bonus vari e commissioni da dare, hanno bloccato la trattativa con il club azzurro. Ora le strade potrebbero portare a Roma, ovvero da Mourinho. Due però gli ostacoli, l’ingaggio che la società giallorossa non gli può garantire e il tecnico portoghese. L’ex mister tra gli altri del “triplete” dell’Inter, non è convinto dell’età del giocatore 35 anni, chiede una punta e una mezz’ala per completare la rosa, ma che non vedrà il belga. Su Mertens ora c’è il Valencia dell’ex Napoli Gattuso, ma anche richieste dal Qatar e non solo. Si può riaprire con il club azzurro, ma ognuno dovrà fare un passo indietro per il bene di tutti.

La Redazione