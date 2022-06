Morabito: “Deulofeu ideale per Spalletti. Ostigard? Valuterei anche altro”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Vincenzo Morabito, agente di mercato, che ha parlato della situazione di Deulofeu, obiettivo dichiarato del Napoli, e di Ostigard: “Deulofeu è il giocatore ideale per Spalletti. È un giocatore offensivo. Lui è molto veloce e ha una grande capacità realizzativa. Io lo vedo più sull’esterno, ma sa giocare anche dietro la punta. È il classico giocatore da uno contro uno, calcia bene in porta e crossa bene. Meglio a destra. Ostigard? Prenderei in considerazione anche altri giocatori. Non so se è un giocatore da Napoli, sicuramente è giovane e può crescere ma valuterei anche altro“.

Fonte: Corriere dello Sport