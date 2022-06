Mertens: “Sono calmo ma sto pensando molto alla scelta del prossimo club”

Dries Mertens, dal ritiro del Belgio, dove è impegnato per la Uefa Nations League, ha parlato, e le sue parole sembrano chiare sulla decisione di restare o meno in azzurro. “Sono calmo ma sto pensando molto alla scelta del prossimo club. Pensavo di restare al Napoli, ma non mi hanno ancora detto nulla. Spero si facciano vivi nei prossimi giorni. Alcuni sono partiti, erano stanchi, potrebbe non essere cattiva idea”