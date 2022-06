Mercato azzurro tra entrate e uscite: in partenza Ounas e Petagna

Sono queste le ore in cui il ds Giuntoli deve sistemare per prima cosa le uscite: Ounas che ha richieste numerose in serie A (ci sono il Torino, il Monza e la Cremonese) e che il Napoli vuole dare via a titolo definitivo e Petagna. Per lui c’è la Sampdoria. Dopo la partenza dell’ algerino ci si potrà concentrare su Deulofeu, mentre sono sempre frequenti i contatti con il Brighton che venerdì pomeriggio, ha inviato le prime bozze dell’accordo, in merito a Ostigard: l’ affare pare in dirittura d’arrivo, accordo attorno ai 4 milioni di euro e distanza davvero al minimo. Riflettori puntati su Koulibaly, ma De Laurentiis è sereno su questo fronte. I quasi nove anni passati al Napoli gli consentono anche di poter iniziare la stagione in scadenza, stesso trattamento riservato a Insigne per esempio. Mentre con Fabian il discorso è diametralmente opposto: o porta una offerta congrua, intorno ai 30 milioni, oppure resta e firma il rinnovo. Altrimenti con i suoi agenti, il Napoli è stato chiaro ricordando il destino di Milik: finirà ai margini della squadra. Una questione non di poco conto.

Il Mattino