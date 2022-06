Mancini: “Insigne? Dipende da quello che succede nel campionato americano”

Roberto Mancini, tecnico della nazionale, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Uefa Nations League, con la Germania, domani alle 20,45 a Moenchengladbach. In particolare il ct azzurro, si è soffermato sui giovani che stanno giocando queste ultime gare, e sulla partenza di Insigne per il Canada.

“Pensavo potessero fare un po’ più di fatica, essere comunque giocatori che hanno fatto poco insieme, erano alle prime volte. La personalità avuta dai più giovani. Credo sia stato positivo, abbiamo fatto un buon lavoro ma c’è da fare tanto. Quando saremo dominanti, come con l’altra squadra, e fluidi in fase realizzativa saremo un passo in avanti. Ci sono tante cose buone però”.

SUL FUTURO DI INSIGNE – “Non lo so questo. Dipenderà come starà e cosa accadrà qua. Ha dato tanto a noi, è un grande giocatore, dipende da quello che succede nel campionato americano”.