UFFICIALE – L’IFAB dice sì alle cinque sostituzioni, dubbi sul fuorigioco semi automatico

Si è tenuta oggi una riunione dell’IFAB (International Football Association Board) presieduta dal presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha decretato l’introduzione permanente delle cinque sostituzioni utilizzabili in tre step dalla prossima stagione: il provvedimento era stato introdotto dopo lo stop dei campionati per la pandemia di Covid-19, ottenendo subito l’apprezzamento di molti lavoratori del settore calcistico. Nel corso della riunione si è deciso anche un ampliamento dei giocatori da poter portare in panchina: da 12 a 15 membri. Inoltre, l’IFAB ha prolungato fino ad agosto 2023 la prova per raccogliere dati sufficienti sulle commozioni generali. Sulla norma del fuorigioco semi automatico, invece, ha scelto di continuare a esaminare la possibilità di introdurla, in quanto non considera sufficienti le prove svolte finora.

Fonte: gianlucadimarzio.com