In attesa di AdL-Pozzo, Deulofeu ha le idee chiare

Oggi il mercato lo si fa anche con i social, dove i tifosi scrivono i loro pensieri, oppure chiedono sensazioni ai giocatori. Ieri è stato il caso di Gerard Deulofeu, che ad una domanda di uno spettatore, lui ha risposto così: “Ho tanto rispetto per il Napoli, un top club”. Una frase che è un indizio molto forte sulla volontà dell’argentino. Ovviamente visto il valore dell’esterno dell’Udinese, c’è una folta concorrenza (Real Sociedad e Villareal dalla Spagna e Tottenham dalla Premier League). Ovviamente per far sì che la trattativa si possa sbloccare definitivamente devono esserci il contatto tra i due presidenti De Laurentiis e Pozzo. Dovesse avvenire ciò si arriverà alla chiusura dell’operazione, ma come riporta il Corriere dello Sport, il tutto si potrebbe chiudere sui 18 milioni. Prima cedere uno tra Ounas e Politano e poi Deulofeu che aspetta il suo top club.

La Redazione