Il Real Madrid “scarica” Ospina. Ora cambiano i piani per il Napoli?

Il Real Madrid era una delle mete possibili per la prossima stagione da parte di David Ospina, soprattutto per ricoprire il ruolo di vice Courtois. Ebbene i “blancos” hanno fatto la loro scelta, punteranno sul portiere ucraino Lunin, nulla da fare per l’estremo difensore colombiano. Ora cosa succederà per l’ex Arsenal? Ritornerà a più miti consigli con il Napoli e soprattutto quali le strategie del club azzurro? AdL ad oggi aveva già impostato il rinnovo con Meret, accordo di base fino al 2027. Ora, come ha riportato ilnapolista, si resterà su questa linea del giovane friulano, oppure si andrà su Ospina. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.

La Redazione