I migliori costano, si sa, ma chi potrebbe permettersi Koulibaly?

E' senza dubbio uno dei migliori, Kalidou Koulibaly. E si sa, i migliori costano. Il Barcellona, per esempio, deve prima

far quadrare i conti.

Ma, oltre ai catalani, chi potrebbe permettersi l’azzurro KK? Non certo in molti. Il Bayern Monaco è al completo, il Paris Saint Germain non ha mai esaltato il senegalese e lo stesso potrebbe dirsi anche della Juventus. Il Liverpool non ha problemi in difesa e per lo United del nuovo ten Hag gli obiettivi sono ben altri e con età diverse. U

na pista che porta in Inghilterra, ed è quella del Chelsea: Tuchel ha appena perso Rudiger e anche Christensen. I Blues potrebbero immaginare di rinforzarsi con Koulibaly, ma la situazione societaria dopo il cambio al vertice è caotica. Ultima chance è il Tottenham: Conte lo conosce bene, ma non è tra le preferenze di Kalidou, che spera in una accelerata da Barcellona. Più facile a dirsi che a farsi.