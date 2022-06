Fabian come Milik: la strategia del rimandare non sta pagando

Se trattasi di strategia, quella di rimandare i rinnovi, non sta pagando affatto. Koulibaly, Mertens, Ospina e Fabian. Di quest’ ultimo scrive La Gazzetta dello Sport paragonando la sua situazione e gli eventuali rischi a quella di Milik:

“le intenzioni di De Laurentiis potranno avere uno sviluppo clamoroso, come già avvenne nell’estate di due anni fa con Arek Milik. Il centravanti polacco infatti non accettò allora la proposta di rinnovo di contratto e il presidente impose il pugno duro: l’attaccante si allenava a parte, non più con la prima squadra. E dopo quasi sei mesi lontano dai campi in gennaio decise di accettare la proposta del Marsiglia. Per scelta ha voluto rimandare tutta la questione rinnovi a fine stagione. Strategie. Di fatto da Koulibaly a Fabian Ruiz, passando per David Ospina e Dries Mertens, nessuna trattativa di rinnovo ha raggiunto l’obiettivo finora.