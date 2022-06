Da Zuniga a Ghoulam, quando la colpa è della fascia maledetta…

Non è vero (forse), però ci si può credere. Aurelio De Laurentiis postò una foto: «Sono contento di potervi annunciare che Camilo Zuniga resterà con noi altri cinque anni». E nessuno, quella sera, avrebbe potuto sospettare che sarebbe cominciato un calvario per il fluidificante colombiano. Dopo gli anni in azzurro un prestito al Bologna, uno al Watford, e addio mia bella Napoli, mai più si sono rivisti in campo. Faouzi Ghoulam, gli venne meno il crociato del ginocchio destro e la firma sul contratto fu congelata per un po’, ma poi Adl tenne fede alla promessa (costosissima) e gli offrì un mega contratto quinquennale. Ghoulam è tornato ripetutamente in sala operatoria, ha vissuto il proprio tramonto tra speranze mai consistenti. Il tutto senza che ci fosse un colpevole, se non la fascia sinistra.

A. Giordano (CdS)