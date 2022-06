Cavani ha descritto nei dettagli Napoli ad Olivera

E’ già un nuovo giocatore del Napoli Mathias Olivera, ma bisognerà aspettare Dimaro per vederlo in maglia azzurra, ma lui conosce già Napoli di riflesso, perchè gliene ha parlato Cavani, come scrive oggi Il Corriere dello Sport. Visite mediche sostenute appena il 24 maggio scorso, firma sul contratto il 26 quinquennale figlio di un affare da quindici milioni di euro e poi l’arrivederci a Dimaro-Folgarida, per conoscere quel macro universo che Cavani gli ha descritto nel dettaglio e che ormai è divenuto il suo centro di gravità permanente. Erano sei mesi che trattavano, anzi che «tubavano», ma ormai sembrava chiaro da un bel po’ che sarebbe andata bene: appuntamento a fine campionato, formalizzazione di un’offerta da definire con il Getafe, accordo e buon viaggio per le ferie”.