Bertolini: “Mancini fa bene a puntare sui giovani. Molte Under 19 anche tra noi”

Nel corso della conferenza stampa di oggi a Coverciano, la CT dell’Italia femminile, Milena Bertolini, ha elogiato la scelta di Roberto Mancini di puntare sui giovani per dare nuova linfa alla nazionale dopo la seconda mancata qualificazione al Mondiale: “Puntare sui giovani è sempre importante, rappresentano il nostro futuro e Roberto sta facendo molto bene e sta venendo ripagato. Ovviamente la Nations League è una competizione che permette di fare più esperimenti in questo senso“. La linea verde è seguita anche dalla Bertolini: “Ci sono qui diverse calciatrici giovani anche dell’Under 19 e se saranno all’Europeo lo dovranno conquistare sul campo in queste ultime settimane di preparazione“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com