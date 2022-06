Zielinski smentisce categoricamente: “Non lascio Napoli, è un top club”

Lo aveva fatto intendere già dall’ ultima di campionato,Ieri è tornato a segnare anche con la maglia della sua nazionale e, dopo il pareggio contro l’Olanda in Nations League (2-2), ha parlato del suo futuro. Si tratta di una categorica smentita a voci e rumors che lo vorrebbero lontano dalil prossimo anno o inserito in qualche trattativa di troppo: «, non credo che la mia avventura al Napoli finisca quest’estate» ha subito chiarito Zielinski. «Ho un contratto importante con il club, durerà ancora altri due anni eNon è mai uscita dalla mia bocca la volontà di voler lasciare il club. È vero, ho avuto un periodo di difficoltà nella seconda parte di stagione ma non metterà fine alla mia vita in azzurro e non cancella quanto di buono ho fatto in passato.».