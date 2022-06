TENNIS – Dopo due mesi di stop Berrettini vince il torneo di Stoccarda

Dopo due mesi di stop per infortunio è tornato in campo Matteo Berrettini, ma non ha perso la voglia di vincere e lo fa all’Atp 250 di Stoccarda. Il tennista romano ha affrontato in finale Andy Murray e nonostante una strenua battaglia e problemi all’addome, alla fine prevale l’atleta azzurro per 6-4; 5-7; 6-3 in oltre 2 h 30 minuti. Da domani Berrettini dovrà difendere i punti del Queens vinto lo scorso anno.

La Redazione