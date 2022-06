Su Di Lorenzo CorrSport e Mattino la pensano diversamente

L’Italia prosegue da imbattuta la fase a gironi di Nations League, pareggiando anche sul campo dell’Inghilterra. Per i padroni di casa, se si esclude la traversa di Mouth e il gol divorato da Sterling, gli azzurri vanno più volte vicini al gol. Incredibile la parata su Tonali e poi la palla gol con Di Lorenzo. Il terzino destro del Napoli è stato così votato da il Mattino e il CdS.

Di Lorenzo (Il Mattino) 6,5 Qualche apprensione dietro, non è semplice tenere sotto controllo Grealish, ma sceglie bene il tempo per inserirsi e sorprendere Trippier.

Di Lorenzo(CdS) 6 Affronta Grealish a testa alta, non concedendogli cose da giocoliere. E ribalta il fronte appena può, come per l’ assist a Tonali al 25’, ma entra in area anche altre volte e nella ripresa.

Fonti: Il Mattino e CdS